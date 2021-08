LIVE. Chelsea leidt op bezoek bij stadsrivaal Arsenal met 0-2, mede dankzij openingsgoal van Lukaku

Premier League Big Rom 2.0: beter, sneller, scherper. Engeland maakt kennis met volwassene­re – en 10 kilogram lichtere – Lukaku

9:33 Fitter. Gelukkiger. Productiever. Het koetswerk van Romelu Lukaku (28) oogt strakker en eleganter. De prestatiecijfers van de opgedreven motor beloven. Het marketingpraatje is gelikt, het prijskaartje navenant. Nu het nog op het veld bewijzen. Zondagavond tegen Arsenal maakt Engeland kennis met ‘Big Rom 2.0’. Minder ‘big’ dan in 2019, minder ballast. Alle details over de transformatie en het dieet van Lukaku.