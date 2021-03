LIVE. Carrasco en Atlético Madrid komen op achterstand tegen Athletic Bilbao

Buitenlands voetbal Spanje en Uruguay in shock: ex-spits Villarreal (25) dood aangetrof­fen

8 maart Voormalig Villarreal-aanvaller Franco Acosta is dood aangetroffen in geboorteland Uruguay. De 25-jarige spits, die sinds zaterdag vermist werd, zou zijn omgekomen tijdens het zwemmen in een rivier ten zuiden van Uruguay.