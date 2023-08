LIVE BURNLEY-ASTON VILLA. Kompany gunt Delcroix een basisplaats, maar Burnley moet snel achtervolgen

Spaanse pers spaart lof voor Club Brugge niet: “Ze hebben meer punch en klasse. Dit Club vergeeft niet”

Respect voor blauw-zwart in de Spaanse pers na de 1-2-zege in de play-offs van de Conference League. Ongetwijfeld nog de Champions League-campagne van vorig seizoen indachtig, toen Club 4 op 6 pakte tegen Atlético Madrid. “In tegenstelling tot Osasuna, vergeeft dit Club Brugge niet. Maar niet alles is nu al verloren.”