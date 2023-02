LIVE BRISTOL CITY-MANCHESTER CITY. Manchester City speelt dominantie uit nadat Foden vroeg de rekening opent

Buitenlands voetbalNiet enkel in België staat er vanavond bekervoetbal op het programma. Over het Kanaal gaat Manchester City in de FA Cup op bezoek bij tweedeklasser Bristol City. Manchester City, met De Bruyne als kapitein scoorde meteen al de 0-1 dankzij Foden. Volg het duel op de voet in onderstaande liveblog.