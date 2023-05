LIVE BRIGHTON-MAN CITY. Geen voorsprong voor City! Haaland ziet tweede goal afgekeurd voor overtreding

Juventus raakt alsnog 10 punten kwijt voor financiële fraude en moet vrezen voor Europees voetbal

Juventus moet alsnog 10 punten inleveren vanwege financiële fraude. Nadat de eerste straf van 15 punten werd opgeschort, eiste de beroepscommissie vanmorgen in een nieuwe hoorzitting 11 punten in mindering voor de ‘Oude Dame’. De uiteindelijke straf wordt teruggebracht naar 10. Dat kreeg de Oude Dame te horen even voor de aftrap vanavond in Empoli, waar het kansloos met 4-1 verloor.