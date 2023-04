LIVE BARCELONA-REAL (21u, VTM 2). Trekken Courtois (en Hazard?) scheve situatie recht richting finale?

El Clásico deel 2 in de beker. Barcelona verdedigt in eigen huis een 1-0-voorsprong in de return van de halve finales van de Copa del Rey. Real Madrid staat onder druk, want de landstitel is ver weg. En dus is de Copa voor Courtois en Hazard plots een hoofddoel. Trekken ze de scheve situatie nog recht? In de finale wacht Osasuna. Kijk vanavond naar de match op VTM 2 of beleef het hieronder!