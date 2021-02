LIVE. Barça op voorsprong dankzij strafschopgoal Messi

Eredivisie Nergens in het buitenland spelen meer landgeno­ten, maar wie zijn de veelal onbekende RKC Waal­wijk-Bel­gen?

12 februari Meer Belgen dan sommige clubs in onze eigen competitie. Het Nederlandse RKC Waalwijk telt maar liefst zeven landgenoten, geen andere profclub doet straffer over de grenzen. Wij stellen het onbekende Belgische legioen in Nederland voor.