LIVE. Barça met verdiende voorsprong de rust in dankzij strafschopdoelpunt Messi

Buitenlands voetbal Rugopera­tie Bornauw afgebroken na allergi­sche reactie op verdoving

18 februari Normaal gezien had Sebastiaan Bornauw gisteren onder het mes moeten gaan voor een probleem aan de wervelkolom, maar de operatie werd uitgesteld na een allergische reactie op de verdoving. Dat bevestigde FC Köln via Twitter. De operatie zal nu plaatsvinden wanneer de centrale verdediger hersteld is.