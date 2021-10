LIVE. Atlético leeft nog! Suárez kopt aansluitingstreffer tegen de touwen

Eredivisie Even schrikken: volle tribune in Nijmegen stort deels in onder druk van vierende fans Vitesse

17 oktober Schrikwekkende beelden uit de Eredivisie. Na afloop van de door Vitesse gewonnen Gelderse derby in Nijmegen zakte een deel van de tribune in met daarin vierende bezoekende fans. De onderste vakken van De Goffert begaven het onder de enthousiast springende Vitesse-supporters. Tot zover is er geen nieuws van gewonden en snel na de instorting en een korte pauze werd er alweer duchtig verdergefeest in het kamp van Vitesse. Het vak werd na het incident wel ontruimd. Bovenin bleef de tribune intact.