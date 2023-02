LIVE ASTON VILLA-ARSENAL. Trossard naar de kant na anonieme partij, kunnen ‘The Gunners’ puntenverlies vermijden?

Buitenlands voetbal Patrice Evra veroor­deeld tot boete van 3.000 euro voor “Parijs, jullie zijn homo’s”-uit­spraak na zege van Man United en Lukaku

Ex-voetballer Patrice Evra (41) is in een Parijse rechtbank veroordeeld tot het betalen van een geldboete voor online homofobe uitspraken. De Fransman kreeg die straf voor een voorval in 2019, toen hij de spelers van PSG “homo’s” noemde na een zege van het Manchester United van Romelu Lukaku in de Champions League.