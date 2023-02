LIVE ASTON VILLA-ARSENAL. Trossard en co. moeten in de tweede helft vol aan de bak

Buitenlands voetbal “Nog steeds 21ste ploeg in Engeland”: Kompany ligt niet wakker van evenaring van record in Champions­hip én 96 (!) jaar oud clubrecord

De trein dendert voort, mét een evenaring van twee records op zak. Vincent Kompany en Burnley wonnen met 3-0 van Preston North End en staan weer een stap dichter bij de titel en promotie naar de Engelse hoogste klasse. Kompany zit nu aan een indrukwekkende 30 op 30, niemand deed beter sinds de Championship in 2004 werd hervormd. “In mijn ogen zijn we nog altijd de 21ste ploeg in Engeland”, zei Kompany. “Ik wil beter doen.”