LIVE ARSENAL-MAN UNITED. Daar is Trossard! Rode Duivel maakt zijn debuut voor Arsenal

Voetbal KIJK. Zelden gezien staaltje geklungel én onsportivi­teit: spookgoal in Italiaanse amateur­match gaat Europa rond

In Italië is ophef ontstaan rond een amateurvoetbalmatch. De wedstrijd tussen ASD Noicattaro en ASD Castellana 1928, op het zevende niveau, werd afgelopen weekend immers beslist via een ware spookgoal.

10 januari