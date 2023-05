LIVE ARSENAL-BRIGHTON. Het definitieve einde van titeldroom Arsenal, met snel ingevallen Trossard? Enciso maakt er na rust 0-1 van

KIJK. Triest incident in Engeland: Newcastle-coach ziet plots kwade fan voor z'n neus staan en krijgt zelfs duw

In het slot van de Premier League-match tussen Leeds en Newcastle kwam het tot een triest incident. In de toegevoegde tijd, de 2-2-eindstand stond toen al op het bord, liep een gefrustreerde toeschouwer richting de bank van Newcastle. De man stond er plots voor de neus van Eddie Howe, de coach van de Magpies, en verkocht de Engelsman zelfs een duw. Heel erg onder de indruk leek Howe niet en de veldbestormer kon gelukkig ook snel worden weggeleid. Leeds staat voorlopig op een degradatieplek in de Premier League en kan elk punt gebruiken. Newcastle is momenteel derde.