LIVE. Al drie doelpunten afgekeurd, De Bruyne treft de paal (0-0)

La Liga Atlético en Carrasco ontsnappen aan puntenver­lies tegen Alaves

3 januari Zucht van opluchting bij Atlético. Yannick Carrasco, die 82 minuten speelde, en zijn ploegmaats hebben in extremis 1-2 gewonnen op het veld van Alaves, het nummer dertien in La Liga. De Madrilenen kwamen op slag van rust op voorsprong via Llorente, op aangeven van ‘good old’ Suárez. Na de pauze moest Alaves met tien verder na rood voor Laguardia. Atlético leek op weg naar een simpele zege, tot Felipe de bal zes minuten voor affluiten voorbij zijn doelman Oblak werkte (1-1). In het slot bezorgde Suárez Atlético dan tóch nog de zege na een assist van Félix. Atlétic blijft zo leider in La Liga.