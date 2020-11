LIVE. 3-0! wervelend Spanje speelt Duitsland helemaal weg

Buitenlands voetbal Vertonghen en Benfica opnieuw onderuit, keeper pijnlijk in de fout

9 november Benfica heeft op de zevende speeldag in de Portugese Primeira Liga met 2-3 verloren van Sporting Braga. Jan Vertonghen speelde de hele wedstrijd. Het is de tweede nederlaag op rij voor Benfica, dat heel wat heeft geïnvesteerd dit seizoen om zowel Europees als in de competitie te schitteren.