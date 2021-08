LIVE (22u). Trekt Eden Hazard de goeie lijn door op het veld van Levante?

Belgisch voetbal Radja Nainggolan ontbindt contract bij Inter en wordt aangeboden bij... Antwerp

10 augustus Radja Nainggolan is aangeboden bij Royal Antwerp FC. Maar voor ze op de Bosuil beginnen dromen dat de voormalig Rode Duivel binnenkort echt in rood-wit zal te bewonderen zijn: de kans dat het effectief tot een transfer komt is bijzonder klein.