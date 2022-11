LIVE (21u30). Herpakt Real Madrid zich na nederlaag tegen Rayo Vallecano?

BUITENLANDS VOETBAL En of vrouwlief Kat er blij mee is: Dries Mertens scoort zijn eerste voor Galatasa­ray, maar dat volstaat niet voor zege

Dries Mertens heeft zijn rekening geopend bij Galatasaray. De 35-jarige Rode Duivel opende op de elfde speeldag in de Super Lig de score tegen Alanyaspor, maar dat bleek niet voldoende voor winst (2-2). Mertens bleef tijdens de rust in de kleedkamer. Kat Kerkhofs viert de treffer van Dries Mertens met de uitzinnige fans in de tribune.

24 oktober