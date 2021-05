LIVE (21u15). Kan Liverpool de kloof met de Europese plaatsen dichten?

La Liga Barça-selectie leeft zich uit op barbecue ten huize Messi: “Campeones, campeones”

4 mei De spelers van Barcelona laten er geen misverstand over bestaan welke ploeg er dit jaar met de landstitel vandoor gaat in Spanje. “Campeones, campeones”, scandeerde de selectie op een feestje dat Lionel Messi maandag organiseerde. Volgens Spaanse media is LaLiga een onderzoek gestart.