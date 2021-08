LIVE (21u). Zorgt PSG, nog zonder Messi, voor zes op zes tegen Strasbourg?

UEFA SUPER CUP ‘t Kan verkeren: 2 jaar geleden weigerde Kepa veld te verlaten, nu is doelman zélf penalty­held voor Chelsea

12 augustus ‘t Kan verkeren, zei Bredero ooit. Dat geldt ook in de voetballerij. Twee jaar geleden was Kepa Arrizabalaga nog mikpunt van spot toen hij een vervanging weigerde, vlak voor de penaltyreeks. Gisterenavond was de Spaanse doelman dan weer de held bij Chelsea door zelf als wisselspeler twee levensbelangrijke strafschoppen te pakken. 80 miljoen voor een bankzitter, het levert dan toch wat op.