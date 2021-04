LIVE (21u). Zet Bayern scheve situatie recht op veld van PSG?

Premier League Batshuayi knipoogt richting kritische coach na goal: “Hopelijk helpt dit, baas”

6 april Een antwoord met de voeten én op Twitter. Na z’n belangrijke goal van afgelopen weekend, kon Rode Duivel Michy Batshuayi het niet laten om z’n coach Roy Hodgson ook via social media even van repliek te dienen. In z’n gekende stijl: flegmatiek.