LIVE (21u). Manchester City speelt in kwartfinale van EFL Cup tegen Southampton

Buitenlands voetbal “Ik zou ‘Leo' altijd willen opstellen, maar het hangt ook van hem af": Trossard uit de selectie gelaten voor FA Cup-par­tij

Het loopt na het WK nog niet op wieltjes voor Leandro Trossard (28). Nadat de Rode Duivel dinsdag niet van de bank kwam in de 1-4-zege van Brighton bij Everton, laat coach Roberto De Zerbi Trossard nu uit de selectie voor de verplaatsing naar Middlesbrough in de FA Cup. “Trossard is een goeie speler, maar hij moet 100% zijn”, was de Italiaanse leermeester gisteren vrij scherp.

7 januari