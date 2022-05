LIVE (21u). Begint Lukaku ook tegen het Leicester van Tielemans en Castagne in de basis?

WK Qatar Na de sneer aan David Beckham hield Gary Lineker voet bij stuk: “Hoeveel miljoenen Qatar me ook wil geven, ik weiger”

Hij zal er straks bij zijn voor de BBC wanneer het WK op 21 november van start gaat, Gary Lineker. Maar met de volle goesting is het niet. En Qatar moet hem niets vragen, zoals het dat onlangs nog deed om deel uit te maken van het rijtje presentatoren om de WK-loting in goede banen te leiden. “Wat ze me ook willen betalen, het antwoord zal neen zijn.” David Beckham dacht daar alleszins anders over.

