LIVE (20u45). Spanje of Kroatië, wie wint de derde editie van Nations League? Kijk bij VTM live naar de finale!

vtwonen Staalbor­stel? Hoeft niet: zo krijg je je barbecue snel én simpel opnieuw perfect proper

Niets zo zalig als een gezellige barbecue onder een stralende zon. Het enige wat je misschien tegenhoudt, is het schoonmaken van je toestel nadien. Dat is een vervelende klus, die je het liefst zo lang mogelijk uitstelt of zelfs helemaal schrapt. Geen nood: vtwonen.be springt te hulp en voorziet je van een rits slimme tips waarmee jij je barbecue in een handomdraai degelijk schoonmaakt.