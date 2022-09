LIVE (20u45). Origi haakt geblesseerd af, De Ketelaere wordt opnieuw in de basis verwacht

Premier League Manchester City verspeelt ondanks assist De Bruyne en tiende goal voor Haaland punten tegen Aston Villa

Verrassend puntenverlies voor Manchester City in de Premier League. In een stroeve match leken The Citizens op weg naar de zege dankzij de connectie KDB-Haaland. De Bruyne zwiepte voor, de Noorse goalgetter - tien goals al in zes matchen, duwde aan de tweede paal binnen. Het moeilijkste achter de rug in een wedstrijd waar City maar moeilijk de openingen vond. Maar het keek dus toch nog tegen een gelijkspel aan. Het was een oude bekende die Villa Park in vuur en vlam zette. Ook dankzij de kwaliteit van de goal: Leon Bailey - ex-Genk - knalde de bal vanop de rand van de zestien enig mooi voorbij Ederson. Een antwoord had ook een bedrijvige De Bruyne, die op vrije trap ook al eens op de deklat had getrapt, niet meer klaar. Zo heeft City 14 op 18. Leider Arsenal kan morgen tegen Manchester United vier punten uitlopen.

