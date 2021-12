LIVE (20u45). Krijgt Romelu Lukaku een basisplaats tegen Everton?

Buitenlands voetbal Neymar mogelijk out voor duel tegen Club na akelige enkelbles­su­re: “Zal beter en sterker terugkomen”

Een zondag met gemengde gevoelens voor de sterren van Paris Saint-Germain. Terwijl Sergio Ramos eindelijk zijn langverwachte debuut maakte en Lionel Messi met drie assists een belangrijk aandeel had in de zege bij Saint-Étienne, moest Neymar van het veld gedragen worden met een akelige enkelblessure. Het is hoogst onzeker of hij er over iets meer dan een week zal bij zijn tegen Club Brugge.

29 november