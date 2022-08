LIVE (20u45). Doet Lukaku de netten trillen bij z'n comeback in de Serie A?

Brazilië wil gestaakt duel uit WK-kwalifica­tie tegen Argentinië niet inhalen

De Braziliaan voetbalbond (CBF) wil de gestaakte wedstrijd uit de WK-kwalificatie tegen Argentinië niet meer inhalen. Het duel in São Paulo werd in september vorig jaar na zes minuten gestopt nadat Braziliaanse gezondheidsinspecteurs het veld opkwamen om enkele Argentijnse spelers in quarantaine te dwingen.

