LIVE (20u45). De Ketelaere en Saelemaekers verschijnen aan de aftrap tegen Empoli

Voetbal “Hoe breek ik een knieschijf”: schokkende zoekge­schie­de­nis van Diallo, één dag voor gewapende aanval op PS­G-concurren­te, lekt uit

Uit berichten via WhatsApp en haar zoekgeschiedenis blijkt hoe groot de haat was van gewezen PSG-speelster Aminato Diallo (26) naar haar ploegmaats toe en in het bijzonder Kheira Hamraoui (31), haar concurrente op het middenveld bij PSG en de Franse nationale ploeg. Dat blijkt uit onthullingen uit het politieonderzoek naar de opzienbarende mishandeling die Hamraoui vorig jaar onderging. De voetbalster werd uit haar auto gesleurd en toegetakeld door twee gemaskerde mannen. Diallo is na een tien maanden durend onderzoek inmiddels voor de tweede keer gearresteerd. Ze schreeuwt nog altijd haar onschuld uit.

21 september