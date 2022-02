LIVE (20u). Liverpool-sterren Salah en Mané nemen het tegen elkaar op in finale Africa cup

La Liga Thibaut Courtois zwaait met lof naar (toekomsti­ge ploegmaats?) Mbappé en Haaland: “Zij luiden nieuw tijdperk in”

Thibaut Courtois (29) is de man van het moment bij Real Madrid. Na zijn belangrijke penaltysave in de Supercup blikt hij bij de Spaanse sportkrant AS vooruit op de maanden van de waarheid. “De achtste finale tegen PSG is een finale avant la lettre.” De Rode Duivel heeft het ook over Eden Hazard en zijn (mogelijk) toekomstige ploegmaats Kylian Mbappé en Erling Haaland.

28 januari