LIVE (20u). Courtois klaar voor Supercopa in Saoedi-Arabië: “Nieuwe kans om trofee te winnen”

KIJK. Courtois: “Saoedi-Arabië wil beter worden op sportgebied”

Spaans kampioen Real opent woensdag in de halve finales in Riyad tegen Valencia, de verliezend finalist in de Copa del Rey. De winnaar treft zondag in de finale FC Barcelona, runner-up in La Liga, of bekerwinnaar Real Betis. “We moeten de wedstrijd goed beginnen maar het zal moeilijk worden want Valencia is een geweldige tegenstander”, zei Courtois. “We moeten winnen en dan zien we wel in de finale. Na de nederlaag (2-1 tegen Villarreal afgelopen weekend in de competitie, red.) is het belangrijk om weer te winnen.”