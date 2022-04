LIVE. 2-1! Daar is de aansluitingstreffer, Rodrygo brengt Real weer in de wedstrijd

Buitenlands voetbal Na reeks schandali­ge voorvallen tijdens Marseille-PAOK spreekt Griekse coach nog wat dreigende taal: “Hun fans komen maar beter niet naar terugmatch”

De wereldgoal van Dimitri Payet was een streling voor het oog. Maar er gebeurde gisteravond ook veel lelijke dingen in het Stade Vélodrome in Marseille. Vooral de fans misdroegen zijn tijdens Marseille-PAOK en de coach van de Grieken gooide nadien met een paar bizarre quotes nog wat olie op het vuur.

8 april