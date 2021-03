LIVE (18u30). Plaatst Manchester City zich ten koste van Everton voor halve finale FA Cup?

La Liga Marc Degryse ziet het somber in voor Rode Duivels: “Hazard in topvorm op EK? Dan moet je beginnen te dromen”

15 maart Ook onze analist Marc Degryse ziet hoe Eden Hazard in een vicieuze blessurecirkel is beland. Op een topfitte Hazard op het EK moeten we volgens hem niet rekenen. “Het blijft een probleem, ook als hij fit is op het EK. Áls hij al fit wordt.”