LIVE (18u30). Pakt Bayern de titel tegen Borussia Mönchengladbach?

Zlatan deelt nog eens prikje uit, maar Lukaku zet rivaliteit in zijn context: "Zlatan is een geweldige speler"

7 mei Romelu Lukaku die zichzelf na de scudetto met Inter tot ‘Koning van Milaan’ kroont, dat kan Zlatan Ibrahimovic niet zomaar laten passeren. De Zweedse spits van AC Milan postte op Instagram een foto van een koffie met latte art van hemzelf met op de achtergrond de kathedraal van Milaan. Ondertussen heeft Lukaku voor het eerst over het incident gesproken. In de Corriere dello Sport zet hij alles in zijn context: “De Serie A heeft spelers als Zlatan nodig. Hij is een geweldige voetballer.”