LIVE (18u30). Kunnen Alderweireld en co de City-trein een halt toeroepen?

Primera Division Piqué riskeert sanctie na straffe uitspraak: "'85% van arbitrage supportert voor Real Madrid', is me gezegd”

11 februari De Spaanse voetbalbond heeft een disciplinair onderzoek geopend naar Barcelona-verdediger Gerard Piqué en Manuel Vizcaíno, de voorzitter van Cádiz CF. Die eerste insinueerde op YouTube partijdigheid van de scheidsrechters ten voordele van Real Madrid, terwijl de laatste in een open brief zijn beklag deed over de videoarbitrage. Daarmee zouden ze de integriteit van de competitie in twijfel getrokken hebben.