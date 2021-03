LIVE (18u30). De Bruyne op de bank, plaatst Manchester City zich voor halve finale FA Cup?

Buitenlands voetbal Zidane sluit terugkeer van Ronaldo naar Real Madrid niet uit: “We weten wat hij allemaal voor onze club gedaan heeft”

16 maart Zinédine Zidane sluit een terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Real Madrid niet uit. “Het is mogelijk”, vertelde de Franse coach. “Maar vandaag is hij een speler van Juventus en we moeten hem en zijn huidige club respecteren.”