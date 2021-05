LIVE (18u15). Chelsea en Leicester bikkelen op Wembley om FA Cup

Champions League Opmerke­lijk: Hazard is ondanks matige prestatie Madrileens kilometer­kam­pi­oen tegen Chelsea

6 mei Eden Hazard kreeg een storm van kritiek over zich heen na de wedstrijd tegen Chelsea. Hazard dolde wat met ex-ploegmaats en dat schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Nochtans was Hazard allerminst van slechte wil blijkt uit zijn statistieken. De Rode Duivel maalde namelijk de meeste kilometers van alle Madrilenen.