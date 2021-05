LIVE (18u). Verzekert Atlético zich bij Valladolid van eerste landstitel sinds 2014?

Buitenlands Voetbal Toni Kroos uit voorzorg in quarantai­ne

14 mei Real Madrid middenvelder Toni Kroos zit uit voorzorg in quarantaine, dat laat de club weten op de clubwebsite. De Duitse middenvelder had een hoogrisicocontact met een persoon die positief testte op corona. Hoelang Kroos in quarantaine moet is niet geweten.