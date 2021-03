LIVE (18u). Tielemans en Leicester strijden tegen Man United om plek in halve finales FA Cup

Buitenlands voetbal Football Talk. PSG zet Lille opzij in Franse bekertop­per - Victor Vazquez (ex-Club) trekt naar LA Galaxy

17 maart Voor het eerst sinds lange tijd wordt er komend weekend in Duitsland weer een voetbalwedstrijd met publiek gespeeld. Het gaat om het duel in de Duitse derde klasse tussen Hansa Rostock en Halleschen FC. De regering van de betreffende deelstaat, Mecklenburg-Voor-Pommeren, heeft de thuisploeg de toestemming gegeven 777 bezoekers toe te laten. In het Ostseestadion van Hansa Rostock is plaats voor 30.000 bezoekers.