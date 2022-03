LIVE (17u30). Schittert Kevin De Bruyne in de Manchester derby? - “Geen Ronaldo bij United”

Premier League Lampard en Drogba voorbij: Harry Kane en Heung-Min Son dodelijk­ste duo ooit in de Premier League

Koningskoppel. Geweldige assist Kane, goal Son: de 0-4 van Tottenham in Leeds was de 37ste keer dat Son of Kane een doelpunt voor elkaar hebben opgezet. Geen duo in de Premier League heeft ooit beter gedaan.

26 februari