LIVE (17u30). Lukaku meteen aan de aftrap bij Chelsea in topper tegen Arsenal, ook Sambi in de basis

Buitenlands voetbal Galatasa­ray-spe­ler die ploegmaat kopstoot en vuistsla­gen gaf: “Sommige fans zullen me nooit kunnen vergeven”

18 augustus Zelden vertoonde beelden in het Turks competitieduel tussen Giresunspor en Galatasaray. Marcão en Kerem Aktürkoglu, nota bene twee medespelers, kregen het met elkaar aan de stok. Aktürkoglu legde Marcão met de vinger op de mond het zwijgen op. Marcão reageerde met een kopstoot en probeerde te slaan. De dader werd met rood weggestuurd en reageerde intussen via Instagram. “Het doet me pijn om degenen die mij geholpen hebben teleur te stellen.”