LIVE (16u30). Kraker in FA Cup: Manchester City en Liverpool spelen om plek in finale

Voetbal PS­G-doel­man Keylor Navas tovert zijn thuisbios­coop om tot opvangcen­trum voor dertig Oekraïense vluchtelin­gen

Voetballer met een groot hart. Keylor Navas (35), de Costa Ricaanse doelman van PSG, heeft zijn woonst in Parijs deels omgebouwd om er een dertigtal Oekraïense vluchtelingen in op te vangen. Samen met zijn vrouw Andrea Salas kocht hij dertig bedden. Het koppel helpt ook in de voorzieningen van eten en kledij.

27 maart