LIVE (16u15). Speelt Eden Hazard rol van betekenis in z'n allereerste Clásico?

Buitenlands voetbal PSG-coach Pochettino: “Een Champions Lea­gue-finale tegen Real? Dan laat ik Mbappé penalty trappen”

14 oktober Kylian Mbappé (22) blijft the talk of the town. De Franse steraanvaller van PSG is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste jaar in Parijs, om daarna naar Real Madrid te verhuizen. Coach Mauricio Pochettino benadrukt bij ‘Marca’ echter dat PSG “er alles aan zal doen” om Mbappé te houden.