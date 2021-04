LIVE (16u15). Houden Courtois en co de punten thuis tegen Eibar?

WK-kwalificaties Doelman van Union trekt in één tegen één met Ronaldo tot twee keer toe aan langste eind, Bale pakt verguisde Tsjech aan

31 maart Een moment dat Anthony Moris (30) niet gauw zal vergeten. Toen de doelman van straks promovendus Union gisteravond in het Stade Josy Barthel Cristiano Ronaldo (36) moederziel alleen op hem zag afkomen, moet hij gedacht hebben weinig kans te hebben. Maar Moris, die in België ook al het doel van Standard, STVV, KVM en Virton verdedigde, kwam zowaar als winnaar uit de bus. Zelfs toen Ronaldo in de herneming nog een keertje mocht proberen. Uiteindelijk kwam de bal via Rafa Silva opnieuw bij Ronaldo terecht en kon hij wel scoren, alleen maar om die goal wegens buitenspel afgekeurd te zien.