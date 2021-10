LIVE (16u). Tielemans en Castagne krijgen het bezoek van Man United en Cristiano Ronaldo

Buitenlands voetbal Haaland ontbreekt ook tegen Augsburg en mist interlands met Noorwegen

1 oktober Erling Haaland, de steraanvaller van Borussia Dortmund, is nog onvoldoende hersteld van zijn spierblessure om zaterdag te kunnen meespelen in de Bundesliga tegen Augsburg. De Noor zal er evenmin bij zijn in de komende WK-kwalificatiematchen.