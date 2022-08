LIVE (16u). Martelt het duo Haaland-De Bruyne ook de defensie van promovendus Bournemouth?

Serie A Lukaku veront­schul­digt zich opnieuw bij In­ter-supporters: “Maar ik wil spreken op het veld”

Op woede wil hij weer knallen in de Serie A. In een kort interview met DAZN, de rechtenhouder in de Serie A, heeft Romelu Lukaku (29) zich nogmaals verontschuldigd voor zijn vertrek bij Inter, een jaar geleden. “Ik dacht dat ik een held kon worden bij Chelsea”, zegt hij. “Dat is me niet gelukt.”

10 augustus