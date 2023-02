LIVE (16u). De Bruyne en co gaan op bezoek bij Nottingham Forest

Buitenlands voetbal Huwelijk tussen Bayern en Neuer vertoont barsten, clublegen­de Matthäus: “Hij verdient het niet langer om kapitein te zijn”

Het zit grondig scheef tussen Bayern München en boegbeeld Manuel Neuer (36). De doelman, maanden out na een skiongeluk, zorgde voor onrust met enkele opvallende uitspraken over de ontslagen keeperstrainer en tevens goede vriend Toni Tapalović. Bayern-icoon Lothar Matthäus vindt zelfs dat Neuer niet langer aanvoerder kan zijn. “Had hij een paar weken geleden niet gezegd dat niemand groter is dan de club?”