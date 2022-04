LIVE (15u). Lukaku op de bank bij Chelsea, wie wint Londense derby tussen Chelsea en West Ham?

Buitenlands Voetbal PSG en Bayern in polepositi­on, Courtois en Hazard kunnen titel ruiken met Real Madrid: wie trekt laken naar zich toe in Europese topcompeti­ties?

In de Ligue 1 mogen Mbappé en co bijna aan hun titelfeest beginnen en in Duitsland kan Bayern voor de tiende keer op rij de titel pakken, uitgerekend in ‘Der Klassiker’. Ook Thibaut Courtois en Eden Hazard kunnen de champagne bijna ontkurken met Real Madrid. In de Premier League gaat het titelduel tussen Manchester City en Liverpool onverminderd voort, terwijl in Italië stadsrivalen AC en Inter Milan om de ‘Scudetto’ blijven strijden. Een overzicht.

22 april