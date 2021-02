LIVE (13u30). Zetten De Bruyne en co zegereeks verder tegen West Ham?

Van Gaal verdedigt zich na kritiek Januzaj: “Mijn carrière spreekt voor zich”

17 februari Beste vrienden zullen Louis Van Gaal en Adnan Januzaj niet meer worden. De Rode Duivel uitte in de aanloop van de wedstrijd tegen ex-club Manchester United kritiek op zijn voormalige trainer. Van Gaal reageerde in geheel eigen stijl via mail.