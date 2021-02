LIVE (13u). Mourinho verwijst Alderweireld wéér naar de bank

Buitenlands Voetbal “Enkele spelers van EL-tegenstan­der Antwerp betrapt op lockdown­feest­je”

15 februari In het Schotse Glasgow hebben tien mensen een boete gekregen na een bijeenkomst. Er zouden enkele spelers van Glasgow Rangers, de tegenstander donderdag van Antwerp in de Europa League, aanwezig geweest zijn. De club uit Schotland is een intern onderzoek gestart.