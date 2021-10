Lionel Messi over het leven in Parijs: “Op dit moment moet ik toegeven dat ik nog een beetje verloren loop”

Messi kwam terug in Spanje nadat hij met Argentinië de titel had behaald op de Copa América om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. “Ik dacht dat alleen de handtekening nog ontbrak”, zegt hij. Bij terugkeer in Barcelona kreeg hij echter te horen dat hij moest omkijken naar een nieuwe club. Barça kon hem door de enorme schuldenlast en de regelgeving van de Spaanse La Liga geen nieuw contract aanbieden. “Het was heel lastig om te accepteren”, zei Messi over zijn pijnlijke vertrek uit Barcelona. “Dat we ons huis moesten verlaten en dat mijn gezin zijn hele leven moest veranderen”, zei de zesvoudig winnaar van de Gouden Bal.

Messi geeft toe dat zijn keuze voor de club uit Parijs mede was ingegeven door de aanwezigheid van landgenoten en oud-ploeggenoot Neymar. “Dat bepaalde mijn beslissing voor een groot deel, omdat ik wist dat ik naar een nieuw land vertrok en vanaf het begin moest starten. Doordat ik vrienden in de kleedkamer had, wist ik dat het makkelijk was om me aan te passen. En daar in had ik geen ongelijk, want het was eenvoudig om me thuis te voelen, vooral ook omdat veel spelers Spaans spreken.” Al is het leven in Parijs wel anders. “Op dit moment moet ik toegeven dat ik nog een beetje verloren loop. Ik moet de stad leren kennen om me écht thuis te voelen.”