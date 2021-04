Lionel Messi leidt Barça naar 31ste Copa del Rey met fantastisch doelpunt: “Dit is heel speciaal”

Messi zit aan 35

Messi mag zo z’n 35ste (!) prijs met Barça in de lucht steken, z’n zevende Copa del Rey. Voor Bilbao is het de tweede verloren Copa-finale in twee weken tijd. Begin deze maand verloren de Basken de (uitgestelde) editie van 2020 ook al van rivaal Sociedad. Pijnlijk.

Messi was achteraf in de wolken. “Het is altijd leuk om een ​​prijs in de wacht te slepen. Deze groep verdient het. Het is heel bijzonder om de aanvoerder te zijn van deze club, waar ik mijn hele leven heb gespeeld. Dit is een speciale beker voor mij. Het was een moeilijk jaar voor ons en om dan deze beker te kunnen winnen en nog mee te strijden voor de titel... Dat is erg belangrijk voor Barça.”